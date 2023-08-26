Музыканты выступят в рамках Урбанфорума в Гостином Дворе 26 августа

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Московский урбанистический форум"

В Гостином Дворе на Московском урбанистическом форуме (МУФ) 26 августа выступят дирижер Юрий Башмет и пианистка Валентина Лисица, а известный психолог Марк Бартон прочтет лекцию о секрете семейных отношений. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Выступление пианистки, обладательница золотых медалей престижных международных конкурсов Лисицы состоится на Площади возможностей в 13:30.

"Благодаря ее исполнению шедевров русской и мировой классики ее YouTube-канал собрал 300 миллионов просмотров и 700 тысяч подписчиков", – отметили в портале mos.ru.

Лисица находится на 11-й строчке в опубликованном в 2022 году мировом рейтинге 100 лучших пианистов мира. Лисица входит в тройку лучших в мире женщин-пианисток вместе с аргентинкой Мартой Аргерих и японкой Мицуко Утида.

Лекция психолога "Секрет семейных отношений" Бартона пройдет в зале "Москва" в 16:00. Бартон является гипнотерапевтом, коучем, семейным консультантом и блогером, на канал которого подписаны миллионы людей. Посетители лекции узнают, как пережить рутину совместного быта. Бартон расскажет, бывают ли долгие, страстные и счастливые семейные отношения или секрет – в тихой гавани.

Главным событием 26 августа в Гостином Дворе станет музыкальный вечер "Путешествие вокруг света за 60 минут" с участием камерного ансамбля "Солисты Москвы" под дирижера Башмета, который состоится в 20:00 в большом зале "Москва".

В рамках концерта прозвучат "Буря" из концерта "Лето" для скрипки с оркестром из цикла "Времена года" Антонио Вивальди, "Прелюдия" из сюиты "Из времен Хольберга" Эдварда Грига, "Финал" из Серенады для струнного оркестра до мажор Петра Чайковского, полька из балета "Золотой век" Дмитрия Шостаковича и другие произведения.

Ранее сообщалось, что масштабная диджитал-вечеринка пройдет 26 августа на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. Ее проведут известные диджеи M.Hustler и Sidorkov. Мероприятие стартует в 22:00 и продлится до двух часов ночи.

В Гостином Дворе также можно будет поучаствовать в танцевальной кибербитве и устроить велозаезд Tour de Moscou. На втором этаже будет работать кафе с кислородными коктейлями и закусками, а на первом – стойка со свежими фруктами и мороженым. Вход на вечеринку свободный.



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