Диджитал-вечеринка пройдет на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе

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Масштабная диджитал-вечеринка пройдет 26 августа на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе, сообщается на сайте МУФ.

Ее проведут известные диджеи M.Hustler и Sidorkov. Мероприятие стартует в 22:00 и продлится до двух часов ночи. Для танцев организовано диджитал-пространство, основной достопримечательностью которого стала огромная 3D-проекция в виде шестиметрового цифрового человека.

Гостям вечеринки предлагают прийти в белой одежде, чтобы стать частью выставки – на светлой одежде в неоновом свете особенно хорошо заметны яркие световые лучи проекции о будущем человечества.

В Гостином Дворе также можно будет поучаствовать в танцевальной кибербитве и устроить велозаезд Tour de Moscou. На втором этаже будет работать кафе с кислородными коктейлями и закусками, а на первом – стойка со свежими фруктами и мороженым. Вход на вечеринку свободный.

Ранее сообщалось, что 26 августа в 13:30 для посетителей форума в Гостином Дворе выступит обладательница золотых медалей престижных международных конкурсов, пианистка Валентина Лисица. В этот же день в 16:00 в зале "Москва" к зрителям выйдет психолог, гипнотерапевт и семейный консультант Марк Бартон.



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