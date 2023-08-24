Собянин: почти 2 тыс памятников архитектуры реконструировано в Москве за последние годы

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Почти 2 тысячи памятников архитектуры удалось реконструировать в столице за последние годы, заявил Сергей Собянин, в рамках деловой сессии Московского урбанистического форума (МУФ) на площадке парка "Зарядье".

"Создавая новое, мы должны не забывать свою историю, то, что делали предки, замечательные памятники архитектуры, которые они создавали веками", – подчеркнул мэр.

За прошедший период столичные специалисты реконструировали отдельные особняки, комплексы, например, ВДНХ, московские исторические улицы и многое другое. На сегодняшний день это все снова стало достоянием горожан, отметил Собянин.

По его словам, работа по реконструкции объектов архитектуры, а также по оснащению других культурных объектов будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт дома конца XIX века в неоклассическом стиле на улице Неглинной будет завершен до конца 2023 года. Специалисты в рамках реконструкции заменят обрешетку на крыше дома, кровельное покрытие, часть стропил с сильными повреждениями и сделают многое другое.

По словам заместителя начальника производственно-технического управления ФКР Бориса Джиоева, после проведения всех работ, дом, которому более 130 лет, станет свежим, красивым и комфортным, а также более безопасным.



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