Здание центральной котельной реконструируют на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На ВДНХ реконструируют здание центральной котельной. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Для автоматизированного управления всеми коммуникациями главного выставочного комплекса страны в историческом здании котельной создадут главный диспетчерский центр", – рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев, напомнив, что ранее на ВДНХ обновили все инженерные сети.

Речь идет о здании 1954 года площадью 479 квадратных метров, расположенном по адресу проспект Мира, дом 119, строение 569. К настоящему времени получены все документы, необходимые для начала реконструкции.

В рамках работ планируется привести в порядок фасады с сохранением их архитектурного облика, заменить окна и двери, отремонтировать кровлю, обустроить водосток и выполнить внутреннюю отделку. Прилегающую территорию благоустроят, также там расширят въезд для автомобилей, предусмотрят новые тротуары для пешеходов.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что создание диспетчерского центра в центральной котельной позволит обеспечить бесперебойное функционирование павильонов ВДНХ.

Ранее стало известно, что на Верхней Красносельской улице в центре Москвы реконструируют объекты электродепо "Северное". Площадь земельного участка, вошедшего в проект реконструкции, составила около 10 гектаров.

