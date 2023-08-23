Капитальный ремонт дома конца 19 века на Неглинной улице завершат до конца года

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Москва

Капитальный ремонт дома конца XIX века в неоклассическом стиле на улице Неглинной будет завершен до конца 2023 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу капитального ремонта многоквартирных домов Москвы сообщает Агентство "Москва".

На крыше дома будет заменена обрешетка, кровельное покрытие и часть стропил с сильными повреждениями. Деревянные элементы крыши будут обработаны огнебиозащитным составом, который снизит вероятность возникновения пожара.

Фасад здания после выполнения всех восстановительных процедур будет окрашен стойкой к выцветанию краской с сохранением исторического колористического решения.

"Мастера уделяют огромное внимание вопросам сохранения архитектурного декора, дофрагментуя каждый элемент с максимальной точностью. Дом 16/2, строение 3 по улице Неглинной – это знаменитое здание, яркий пример неоклассики. Завершим работы по его капремонту до конца года", – заявил заместитель начальника производственно-технического управления ФКР Борис Джиоев.

Он подчеркнул, что после проведения всех работ, дом, которому более 130 лет, станет свежим, красивым и комфортным, а также более безопасным.

Ранее стало известно, что столичные работники приступили к реставрации памятника космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Специалисты планируют до конца года привести в порядок стилобат и цоколь, а также плиты облицовки приямка.

До этого сообщалось, что музей-усадьба "Архангельское" модернизирует палаты Волковых-Юсуповых в Басманном столичном районе. Датой постройки палат принято считать XVII или начало XVIII века.

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