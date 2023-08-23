Москвичам рассказали о программе МУФ в Гостином Дворе в ближайшие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие выходных, 26–27 августа, на площадке Гостиного Двора Московского урбанистического форума (МУФ) посетители смогут послушать лекцию семейного психолога, посетить музыкальный вечер или поработать над своим речевым имиджем.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в эту субботу, 26 августа, в 13:30 для посетителей форума выступит обладательница золотых медалей престижных международных конкурсов, пианистка Валентина Лисица. Она вошла в рейтинг 100 лучших пианистов мира и находится в нем на 11-м месте. В этот же день в 16:00 в зале "Москва" психолог, гипнотерапевт и семейный консультант Марк Бартон выступит с лекцией для всех желающих, посещение бесплатно.

Главным событием в первый выходной день станет концерт "Путешествие вокруг света за 60 минут", он состоится в 20:00 в большом зале "Москва". Перед гостями мероприятия сыграют такие произведения, как "Буря" из концерта "Лето" для скрипки с оркестром Антонио Вивальди, прелюдия из "Хольберг-сюиты" Эдварда Грига и другие. Москвичи смогут насладится музыкой в исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы" под руководством дирижера Юрия Башмета.

На следующий день, 27 августа, в 17:00 в зале "Москва" автор по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям Седа Каспарова проведет дискуссию "Как получить от жизни свое?". Она расскажет слушателям о речевом имидже, возможностях преодоления собственных страхов и ограничений и способах улучшения навыков общения. В мероприятии также будет участвовать врач Алексей Безымянный, а модератором встречи станет телеведущий Карен Адамян.

Также на территории Гостиного Двора состоится серия кибертурниров: спортсмены попробуют завоевать первенство в таких играх, как Fortnite, League of Legends, Valorant, "Мир танков", CS:GO, Dota 2 и FIFA 2023.

26 августа состоится кибертурнир "Графус" – это обучающая система по проведению финансовых расследований, кейсы которой основаны на типологии отмывания денег. Москвичам и гостям столицы подробно расскажут, как проводятся финансовые расследования с использованием этой системы, и продемонстрируют учебные кейсы, после участники соревнования смогут сами решить задачи. Начало кибертурнира состоится в 10:00. В этот же день в 11:30 на центральной площади состоится мастер-класс по танцам Melbourne Shuffle.

В воскресенье, 27 августа, в том числе пройдет питчинг-сессия "Супермаркет бизнес-проектов юных предпринимателей", на которой выступят финалисты и победители второго сезона проекта "Mos.МШУ", они расскажут посетителям Гостиного Двора о своем пути, успехе и покажут собственные бизнес-задачи.

Для детей на площадке МУФ организовали специальную программу. Так, в течение всех выходных в 10:00 в зале "Москва" для них выступят музыкальные и танцевальные коллективы столицы, среди которых хореографическая студия "Карусель", духовой оркестр "Виртуозы" и другие. Также для детей были организованы мастер-классы, на которых они научатся расписывать пряники, создавать игрушки, аксессуары и витражные картины.

Также для всех посетителей МУФ в Гостином Дворе проходят бесплатные обзорные экскурсии, в рамках которых им расскажут об интерактивном мультимедийном пространстве с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. Туры начинаются каждые 20 минут рядом с зоной "Регистрация", они длятся один час.

Ранее сообщалось, что на площадке МУФ в "Лужниках" дети могут пройти бесплатное тестирование на профориентацию, оно занимает около 10 минут и состоит из 20 вопросов. Каждый раз ребенку будет предложено по три картинки, на которых ему нужно выбрать самое интересное занятие. Результаты будут отправлены на электронную почту родителей.

Тестирование проводят в шатре "Траектория роста" недалеко от канатной дороги. Пройти его можно в любой день, кроме понедельника: по будням – с 12:00 до 21:00, а по выходным – с 11:00 до 21:00.



Жителям столицы рассказали о программе Московского урбанфорума в "Лужниках"