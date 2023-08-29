В этом учебном году в школы Москвы пойдут 1,1 млн учеников – Собянин

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В новом учебном году столичные школы примут 1 миллион 100 тысяч учеников, сообщил Сергей Собянин в ходе участия в городском открытом педагогическом совете, который проходит на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе.

Мэр поздравил москвичей с началом учебного года, назвав 1 сентября волнительным праздником.

"Все волнуются: родители волнуются, учителя, 1,1 миллиона школьников, которые пойдут в этом году в московские школы, тоже волнуются", – сказал Собянин.

Он добавил, что московская система образования готова к новому учебному году – школы отремонтированы, оснащены всем необходимым и укомплектованы. По словам мэра, количество районов, где наблюдался дефицит школьных мест, за год уменьшилось почти вдвое.

"Над остальными мы работаем", – заключил Собянин, отметив, что в Москве продолжится строительство новых школ.

Ранее Собянин открыл новое здание школы "Перспектива" в Молжаниновском районе Москвы. Оно рассчитано на 1,1 тысячи учеников. Новый учебный корпус расположен по адресу Синявинская улица, дом 11а. Он заработает уже 1 сентября. Туда из основного здания переведут учеников 7–11-х классов школы "Перспектива".

Накануне Собянин открыл новую школу на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево. Она также рассчитана на 1,1 тысячи мест. Ее возвели в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома.

