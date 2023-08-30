Первоклассники смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге 1 сентября

Фото: Агенство "Москва"/Пелагия Тихонова

Первоклассников пригласили бесплатно прокатиться на Московской канатной дороге в День знаний. Об этом рассказали представители спортивно-развлекательного комплекса "Воробьевы горы".

Кроме того, юным пассажирам разрешили взять с собой одного из родителей.

"Ставшая традицией интерактивная форма москвоведения поможет отнестись с интересом и удовольствием к родному городу, ведь ребята смогут совершить воздушную прогулку и увидеть столицу с самого необычного ракурса, пролетая над Москвой-рекой", – передает ТАСС сообщение комплекса.

Уточняется, что в этот день канатная дорога будет работать с 11:00.

Также 1 сентября школьники смогут бесплатно посетить обновленные Музей детства и смотровую площадку в Центральном детском магазине на станции метро "Лубянка" в Москве. На кассе нужно будет показать профиль в приложении "Дневник МЭШ" или предъявить документ, подтверждающий, что им нет 18 лет.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 1 сентября московские школы примут около 1,1 миллиона учеников. По словам мэра, столичная система образования готова к новому учебному году. Кроме того, за год в Москве вдвое сократилось число районов с дефицитом школьных мест.



Музей детства в ЦДМ откроют для школьников 1 сентября