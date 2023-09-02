Юные посетители площадки МУФ в "Зарядье" смогут принять участие в мастер-классах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В первую неделю сентября юных посетители Московского урбанистического форума (МУФ) в парке "Зарядье" смогут принять участие в образовательных мастер-классах, экскурсиях и творческих играх. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин на официальном сайте мэра Москвы.

В аудитории "Экология" павильона "Заповедное посольство" 3 и 10 сентября пройдут театральные игры для детей до 12 лет. Преподаватели научат ребят развивать воображение и расскажут о способах владения своим телом. Для участия в творческих мастер-классах нужна предварительная регистрация.

Также в "Зарядье" 4 сентября пройдет танцевальный мастер-класс. Здесь можно разучить новый танец всей семьей. Занятие пройдет в малом амфитеатре и будет длиться два часа. Всей семьей можно посетить и тихую дискотеку — танцевальную прогулку "Пой, танцуй" по "Зарядью". Дискотека пройдет в наушниках, которые выдадут всем желающим непосредственно в точке сбора. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте Московского урбанистического форума в разделе "Зарядье".

Московский урбанистический форум проходит на четырех площадках в "Зарядье", Центральном выставочном зале "Манеж", Гостином Дворе и в "Лужниках". Гости могут послушать лекции об искусстве, моде и различных городских проектах, посмотреть кино и выступления артистов, принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что на мероприятиях в рамках Московского урбанистического форума побывали более пяти миллионов человек.