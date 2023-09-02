Пять миллионов человек посетили мероприятия Московского урбанфорума с 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пять миллионов человек побывали на мероприятиях, которые проводятся в рамках Московского урбанистического форума. Он начал работать 1 августа в "Лужниках", Гостином Дворе, парке "Зарядье" и Центральном выставочном зале "Манеж", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В спортивном комплексе "Лужники" москвичам расскажут об инфраструктурных проектах. Им покажут достижения столицы в разных сферах, среди которых цифровые технологии, городское хозяйство и благоустройство, промышленность, культура. Так же там проходят концерты и мастер-классы. 2 сентября в спорткомплексе состоится дискотека, на сцену выйдут Ольга Бузова и Feduk.

До 3 сентября в "Лужниках" в рамках фестиваля "Сделано в Москве" проходит коллективный маркет "Ярмарка мастеров". Специалисты представят уникальные украшения, стильный декор для дома, модную одежду и изделия из дерева.

На площадке в Гостином Дворе сформировали интерактивное мультимедийное пространство, посвященное развитию социальной сферы. Здесь москвичам предлагают попробовать себя в качестве врача, увидеть проекционное шоу с шестиметровым цифровым человеком, испытать симулятор старости, поучаствовать в танцевальной кибербитве, узнать свой биологический возраст и записать музыку своего сердца.

С 5 по 8 сентября на втором этаже Гостиного Двора пройдет выставка уникальных документов. Посетители смогут посмотреть материалы, связанные с Александром Пушкиным, Михаилом Лермонтовым, Федором Достоевским, Борисом Пастернаком, Денисом Давыдовым и Евгением Долматовским.

Также там состоится V Форум социальных инноваций регионов. Участники будут обсуждать вектор развития социальной сферы города и страны, эффективные практики для достижения высокого качества жизни и новые возможности для развития регионов. Для гостей проведут музыкальные концерты классической и поп-музыки, выступления профессиональных танцоров и барабанное шоу.

Ранее сообщалось ,что на площадке МУФ в "Лужниках" 2 сентября в 16:00 состоится чемпионат по настольной игре "Москва. Как это работает?". Дети и их родители смогут проверить, кто из них лучше знает столицу.

На клетках поля участников будут ожидать вопросы об исторических фактах города, работе коммунальных служб и устройстве столицы. В каждой карточке будет несколько вариантов ответа, правильным из которых окажется только один.

Лето проводили на площадках МУФ