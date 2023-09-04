Музыкальные шоу пройдут в "Зарядье" в рамках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два музыкальных шоу в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) пройдут в большом амфитеатре парка "Зарядье". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, 5 сентября для гостей подготовили премьеру шоу "История киномузыки российской". Камерный оркестр и творческий коллектив исполнителей Nansi&Sidorov, в который входят популярные музыкальные блогеры Анастасия Белявская и Олег Сидоров, расскажут о музыкальной истории страны. Автором постановки стал кинорежиссер, актер театра и кино Борис Токарев.

Отмечается, что 8 сентября театр "Плейбэк" покажет интерактивную музыкальную композицию. В шоу нет привычных рамок и жанровых ограничений. Зрители станут его полноценными участниками и сценаристами. Они смогут поделиться историей из жизни и выбрать артистов, которые превратят рассказ в сценическое произведение.

На сайте подчеркнули, что вход на мероприятия свободный.

Также 6 сентября на площадке МУФ в "Зарядье" пройдет открытая лекция "Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать". Посетители занятия получат возможность повысить финансовую грамотность.

Помимо этого, на последней неделе форума в "Лужниках" с 07:00 до 21:00 продолжит работать беговой клуб. Там пройдут групповые тренировки-забеги, лекции по здоровому образу жизни и мастер-классы.

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