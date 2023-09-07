Забег официантов пройдет в рамках МУФ 8 сентября

Фото: пресс-служба МУФ

Масштабный забег официантов пройдет 8 сентября в 11:00 в рамках Московского урбанистического форума. Посмотреть на него можно будет у Малой спортивной арены комплекса "Лужники" в зоне гастромаркета, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"На этот раз официанты побегут не к столам гостей, а к финишной прямой. 300 мастеров своего дела из 100 популярных ресторанов Москвы преодолеют заданную дистанцию с полным подносом в руках. Победит тот, кто придет к финишу первым и уронит минимум продуктов и посуды", – говорится в сообщении.

Также пройдет индивидуальный зачет, на котором официантам предстоит преодолеть 400 метров. Первая сотня пришедших к финалу перейдет в основной этап соревнований. Победители забега получат денежные призы.

Кроме того, пройдет в том числе командная эстафета. От каждого ресторана будут участвовать четыре официанта. Они должны будут пробежать 100-метровую дистанцию, передавая друг другу полный поднос. Команда, которая донесет его в максимальной сохранности и быстрее других, получит Кубок состояний.

Ведущими спортивно-развлекательного соревнования станут участники команд КВН Дмитрий Кожома и Илья Дыркач.

Ранее стало известно, что самые яркие мероприятия МУФ организуют 8–10 сентября. Их посвятят празднованию 876-летия Москвы. В "Лужниках" пройдут концерты, финалы и полуфиналы игр, квизы и интерактивные занятия. Мастер-классы проведут телеведущая Ляйсан Утяшева и гроссмейстер Сергей Карякин.

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