Мотодень пройдет на Северном речном вокзале в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мотодень организуют на Северном речном вокзале 20 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Байкеры и все влюбленные в мототранспорт, ждем вас 20 августа в 12:00 на Северном речном вокзале. Для вас мы организуем Мотодень", – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия для гостей организуют квест "Москва – город для мотоциклистов", насыщенную музыкальную программу и другие активности. Начало квеста запланировано на 13:00.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что победитель квеста станет обладателем нового мотоцикла. Для участия в нем необходимо сделать три фотографии на трех указанных локациях и выложить их в соцсети "ВКонтакте" с хештегом деньмотоциклиста.

Помимо этого, на Северном речном вокзале подготовят выставку. На ней представят современные модели мотоциклов и экспонаты ретромототехники.

В предстоящие выходные для горожан в рамках Московского урбанистического форума организуют большой фестиваль мороженого. Он пройдет на площадке "Сделано в Москве". Там же гостям будут доступны услуги аквагрима, конкурсы, викторины и другие.



Москвичей и гостей столицы пригласили на фестиваль "Цветочный джем"