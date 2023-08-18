Концерты, спектакли и цирковое шоу завершат фестиваль "Горький в Парке Горького"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Горький в Парке Горького", который посвятили писателю Максиму Горькому, завершится в выходные, 19 и 20 августа. Посетители смогут побывать на концертах, спектаклях и цирковых шоу.

"В заключительный день фестиваля, 20 августа, гостям покажут спектакль-променад, цирковое шоу и перформанс в жанре художественного междисциплинарного антитеатра", – отмечается в сообщении.

В субботу, 19 августа, на главной сцене пройдет концерт "Горький. Современники: Шостакович, Вайнберг, Прокофьев", в котором примут участие лауреаты международных конкурсов классической музыки. В 20:00 там состоится мероприятие "Горький в музыке". На нем известные поп-исполнители и молодые музыканты переосмыслят наследие писателя. В 17:00 в конференц-зале Новой Третьяковки для гостей организуют премьеру спектакля "Горький. Детство". В 20:30 и 22:00 на летней "Плюс даче" посетители смогут посмотреть музыкальный медиаспектакль "Горький. Удалить из друзей".

В воскресенье, 20 августа, в 19:00 и 21:00 в летнем пространстве "Плюс дача" состоится спектакль режиссера Максима Филатова и саунд-дизайнера Алексея Суворова "Проснись!". В 18:00 и 20:00 в ажурной беседке ожидается экспериментальный концерт "Песня о Буревестнике", а в 20:00 на главной сцене для зрителей подготовили концерт проекта Clowns Orchestra.

В частности, в Нескучном саду планируется провести показы спектакля-променада "Осенняя болесь", в основу которого легли рассказы Горького "Болесь" и "Однажды осенью".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Парк Горького – это любимое место отдыха целых поколений москвичей и гостей города. В 1990-е годы парк Горького чуть не утратил свое архитектурное наследие, превратившись в парк аттракционов. Он напомнил, что масштабная реконструкция парка началась в 2011 году, что послужило новым витком его развития.

Фестиваль "Горький в Парке Горького" проходит в Москве