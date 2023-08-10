Москва онлайн покажет шоу "Мерцания. Легенды о Данко" в Парке Горького

Фото: gorkiy.plus

11 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть музыкальный перформанс "Мерцания. Легенды о Данко" на фестивале "Горький в Парке Горького". Мероприятие посвящено сразу двум датам – 155-летию со дня рождения Максима Горького и 95-летию парка, названного в честь писателя.

Фестиваль искусств "Горький в Парке Горького" будет проходить с 11 до 20 августа. Посетителей ждут концерты и спектакли, встречи с известными артистами.

Откроет фестиваль научный диспут "Несвоевременный человек" с участием Евгения Миронова, Ольги Остроумовой, Константина Богомолова, Павла Басинского, Семена Серзина и других.

Смотрите прямую трансляцию 11 августа в 21:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.