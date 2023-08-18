Москвичам рассказали о программе МУФ в "Лужниках" в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гости Московского урбанистического форума в "Лужниках" смогут увидеть выступления звезд эстрады и хоккеистов, посетить консультации кинологов и заняться декором в выходные, 19 и 20 августа. Для детей подготовили мастер-классы по 3D-моделированию и созданию компьютерной игры, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На сцене у Малой спортивной арены состоится музыкальный фестиваль "PRO лето". На нее выйдут более 50 исполнителей, включая Егора Крида, OG Buda, МакSим, Slava Marlow, Хабиба, Антона Токарева, NLO, Dino MC47, Катю Голышеву, группу Pizza, Chebanov, Akmal’, Kara Kross, "Космонавтов нет" и Артема Качера.

В частности, 19 августа для зрителей выступит группа "Мураками", а с 21:00 начнется дискотека.

Кроме того, в рамках МУФ пройдет большой фестиваль мороженого на площадке "Сделано в Москве". Для гостей организуют аквагрим, розыгрыши призов, конкурсы и викторины, игры, мастер-классы по декорированию эскимо и шоу мыльных пузырей. Также консультации с кинологами, мастер-классы "Мастерской мозаики" можно будет посетить с детьми.

В эти выходные будут проведены первый турнир в РФ по игре "Камень, ножницы, бумага" и показательные выступления хоккеистов. Для учеников школ пройдут мастер-классы по 3D-моделированию, механике и схемотехнике, созданию компьютерной игры и стикеров.

В воскресенье, 20 августа, состоятся выступления Анны Семенович, Валерия Сюткина и группы "Города". Для семей организовали занятия по реставрации книг, квест "Город твоей мечты" и тренировки по игре в хоккей на роликах.

Ранее сообщалось, что в рамках МУФ в парке "Зарядье" 22 августа состоится мастер-класс от портала поставщиков "Работаем с городом напрямую". На нем спикеры расскажут о работе и ответят на вопросы посетителей.

Также в "Зарядье" пройдет лекторий "Экономика Москвы", состоящий из циклов лекций об экономике, предпринимательстве и личных финансах. Они состоятся 23 и 28 августа, а также 6 сентября, необходима предварительная регистрация.

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