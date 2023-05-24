Милонов предложил ужесточить наказание за громкий выхлоп на мотоциклах

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Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в России следует ужесточить наказание за тюнинг мотоциклов, ведущий к слишком громкому выхлопу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Штатные мотоциклетные глушители не заставляют людей просыпаться ночью от дикого шума. Но некоторые устанавливают на свой мотоцикл прямоточные глушители. Это оборудование издает дикий шум", – рассказал парламентарий.

По его словам, в ночное время это создает дискомфорт для простых горожан. При этом он не считает, что проблему следует решать, вводя временные ограничения на передвижение мотоциклов. Дело в том, что не все водители используют "прямотоки", поэтому для них такое ограничение было бы несправедливым.

Милонов напомнил, что уже сейчас за вмешательство в конструкцию мотоцикла предусмотрен штраф. Тем не менее наказание следует ужесточить, уверен он.

"В первый раз можно сделать небольшой штраф, и обязательство исправить проблему. <...> Если в течение недели человек не предоставит изменения, тогда можно попросить перестать эксплуатировать мотоцикл", – подытожил депутат.

13 мая в Москве стартовал мотосезон. По этому случаю в городе прошел мотопарад: мотоциклисты со всей столицы проехали единой колонной по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка "Музеон", где прошла развлекательная программа с угощениями, шоу и живой музыкой.

