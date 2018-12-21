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На маршруте Москва – Одинцово Смоленского направления МЖД запустили движение скорых пригородных поездов-экспрессов. В торжественной церемонии приняли участие Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.

"Сегодня запущен еще один этап развития Московского транспортного узла – дополнительные пути на Одинцово, которые позволили запустить новую электричку скоростную, и сегодня с Одинцово до Белорусского вокзала можно будет доехать за 20 минут. Это один из этапов большой работы", – заявил Собянин.

Смоленское направление МЖД соединяет центр Москвы с деловым центром "Москва-Сити", инновационным центром "Сколково", городом Одинцово, Усово, Барвихой и другим населенными пунктами Подмосковья на западе области.

В сутки поездами Смоленского направления МЖД пользуются 144 тысяч человек – это на 7% больше по сравнению с 2011 годом. В час пик поезда заполнены на 160%.

В декабре завершен первый этап проекта развития Смоленского направления МЖД. Реконструированы 17 километров Усовской ветки и построен III главный путь на участке Рабочий Поселок – Одинцово.

Проведена реконструкция остановочных пунктов "Усово", "Фили", "Сетунь", "Немчиновка", "Баковка", "Одинцово" и "Рабочий Поселок".

В октябре на участке Белорусский вокзал – Усово пустили 16 пар ускоренных поездов, которые ходят каждый час. Время в пути удалось сократить с 47 минут до 32-41 минуты. Участок обслуживают 2 современных поезда "Иволга".



Собянин открыл движение скорых электричек Москва – Одинцово

На маршруте Москва – Одинцово начнут ходить 18 дополнительных пар поездов, что позволит увеличить размеры движения с 95 до 132 пар поездов в сутки. Из них 23 пары – экспрессы.

Интервал движения поездов сократится с 6,5 до 5,5 минуты в часы пик. Время в пути для скорых электропоездов сократится с 28 до 21 минуты. Обслуживать пассажиров будут 3 дополнительных поезда повышенной комфортности ЭД4М 500 класса, состоящих из 11 вагонов.

Аэродинамическая форма лобовой части поезда позволяет уменьшить расход энергии и снизить уровень шума в кабине машиниста. В салоне установлены удобные кресла, есть полки для багажа, работает система климат-контроля и видеонаблюдение. Составы приспособлены под нужды маломобильных граждан.

За счет увеличения количества пар поездов создано 80 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. В 2019 году пассажиропоток на этом направлении вырастет со 144 до 150 тысяч человек в сутки. При этом загруженность поездов в час пик уменьшится до 130%.

В первой половине 2019 года планируется открыть новый остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково". До конца 2019 года будет завершено строительство IV главного пути на участке Москва – Одинцово, а также II этап реконструкции участка Москва – Усово.

Это позволит сократить интервал движения поездов до 3,5 минуты в час пик. За счет увеличения числа пар поездов будет создано 123 тысячи дополнительных пассажирских мест в сутки, и загруженность в час пик снизится до 110-120%.

На конец 2019 – начало 2020 года запланировано открытие линии наземного метро МЦД-1 "Одинцово – Лобня" протяженностью 52 километра с 28 станциями. На МЦД-1 организуют 12 пересадочных узлов (9 из них – по принципу "сухие ноги") с пересадками на метро, МЦК и другие линии МЦД.

"Москва сегодня": первые два диаметра МЦД запустят в конце 2019 – начале 2020 года



На I этапе по МЦД-1 будут курсировать 15 поездов "Иволга", состоящих из 7 вагонов каждый (всего – 105 вагонов). Интервал движения на МЦД-1 в часы пик составит 5 минут (в смешанном с пригородными поездами движении). Предполагаемый пассажиропоток – 42,9 миллиона пассажиров в год.

МЦД будет работать по графику метро – с 05:30 утра до 01:00 ночи. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка" и бесплатно пересаживаться на метро и МЦК.