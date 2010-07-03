Москвичам предложили выбрать лучший книжный магазин

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Жителям столицы предложили выбрать лучший книжный магазин Москвы. Голосование стартовало в проекте "Активный гражданин".

Участники опроса смогут проголосовать за одну из предложенных торговых точек: "Москва", "Библио-Глобус", "Республика", "Московский дом книги", "Молодая гвардия" и "Читай-город". Кроме того, москвичи смогут предложить и свой вариант.

Результаты опроса будут учитываться во время подведения итогов конкурса на звание лучшего книжного магазина Москвы в номинации "Книжный магазин общего профиля". Получивший большинство голосов магазин получит дополнительный балл от конкурсной комиссии. Жюри будет оценить ассортимент, сервис, наличие интерактивных пространств и качество обслуживания.

Ранее москвичи выбрали темы новых экскурсий в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Горожанам предложили указать наиболее интересные для них темы новых туров. В числе возможных тем для экскурсий были следующие: химия и космос, знаменитые конструкторы и предприятия космической отрасли, искусственные спутники Земли.

