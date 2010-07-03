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В мире

10:51

Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо стали лауреатами Букеровской премии

культура за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо получили престижную Букеровскую премию. Награду вручали в Гилдхолле – церемониальной ратуше лондонского Сити.

Этвуд получила премию за роман The Testaments, который является продолжением "Рассказа служанки". Эваристо удостоилась премии за книгу Girl, Woman, Other.

За награду боролись писатели и писательницы из Великобритании, Канады, Ирландии, США, Мексики, Нигерии.

Конкурентами Эваристо и Этвуд был британо-индийский писатель Салман Рушди с романом Quichotte, американо-британская писательница Люси Эллман (Ducks, Newburyport), британо-турецкая писательница Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и нигериец Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities).

Ранее председатель жюри отметил, что в книгах лауреатов премии текущего года присутствуют юмористические нотки. Он подчеркнул, что особенно приятно читать серьезные книги, которые имеют настоящее чувство юмора.

До недавнего времени Букеровскую премию могли получить только представители Содружества наций, Зимбабве и Ирландии. Сейчас на премию также претендуют авторы переводных романов и американцы.

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