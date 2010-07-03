Объявлен лонг-лист Букеровской премии

Стал известен список соискателей Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке. За награду будут бороться 13 писателей и писательниц из Великобритании, Канады, Ирландии, США, Мексики, Нигерии.
Обладатель премии объявят на церемонии награждения в Лондонской ратуше Гилдхолл в Сити 14 октября.
Жюри конкурса заявило, что в списке нет очевидных лидеров. Председатель жюри премии Питер Флоренс отметил, что в этом году в конкурсе участвует ряд "интересных книг о состоянии Америки", в том числе The Testaments ("Заветы"), – продолжение The Handmaid's Tale ("Рассказ служанки"). Эта книга выйдет в свет в сентябре, ее содержание пока хранится в секрете.
В этом году среди нынешних претендентов на награду лишь одна уроженка США – Люси Эллман. Она сейчас живет в Шотландии.
Председатель жюри подчеркнул, что в книгах заявленных авторов этого года присутствуют юмористические нотки.
"Более половины книг в лонг-листе написаны людьми с настоящим чувством юмора, различных шалостей более чем предостаточно. Приятно читать действительно серьезные книги, которые также забавны", – сказал Флоренс.
Шорт-лист Букеровской премии, в который войдут шесть произведений, станет известен 3 сентября. Каждый из попавших в него авторов получит 2,5 тысячи фунтов и специальное издание своей книги.
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