7 книг хороших зарубежных писателей, которые мы ждем в 2019 году

Важные книжные новинки 2019 года: от африканской "Игры престолов" Марлона Джеймса до французской трагедии Мишеля Уэльбека.

Марлон Джеймс, "Черный леопард, рыжий волк" (Black Leopard, Red Wolf)

Лауреат Букеровской премии (за исторический роман "Краткая история семи убийств") и, наверное, самый популярный ямайский писатель начала столетия написал ни много ни мало африканскую версию "Игры престолов". "Черный леопард, рыжий волк" – первая книга из фантастической трилогии "Темная звезда". На русском языке роман должен появиться в продаже уже в первом полугодии в издательстве "Эксмо".

Дэйв Эггерс, "Парад" (The Parade)

Автор "Сферы" и "Голограммы для короля" (оба романа были не так давно экранизированы), наконец, прервал почти трехлетнее молчание. "Парад" – роман о сотрудниках строительной компании, волею судьбы оказавшихся в стране с нестабильной политической обстановкой. Одному из них очень хочется вернуться домой, другому – понять, что же здесь происходит.

Зэди Смит, "Мошенничество" (The Fraud)

Автор "Белых зубов" вновь переносит нас на улицы лондонского района Уилсден, в котором писательница знает, кажется, каждый угол. Правда, в "Мошенничестве" события будут разворачиваются в те времена, когда Зэди еще не было на свете, а именно – когда правила королевы Виктории.

Брет Истон Эллис, "Белое" (White)

Автор "Американского психопата" – одного из самых жутких романов конца ХХ столетия – написал книгу в жанре нон-фикшен. В двух словах, "Белое" (это название, скорее всего, вызовет неоднозначную реакцию у заокеанских критиков) посвящена современному американскому обществу и роли писателя в нем.

Дэниел Хэндлер, "Боттл Гров" (Bottle Grove)

Фото: twitter.com/Bloomsbury USA

Хэндлер, который под псевдонимом Лемони Сникет написал серию детских книг "33 несчастья", в 2019-м опубликует сатирический роман совсем не для юной аудитории. Среди его персонажей – невеста, которая отчаянно пытается забыть свое прошлое, подростки, которые слишком рано возомнили себя взрослыми, и загадочные лесные существа.

Мишель Уэльбек, "Серотонин" (Sérotonine)

Наконец, осенью 2019 выйдет русский перевод прошлогоднего романа самого популярного писателя Франции 2010-х Мишеля Уэльбека. "Серотонин" – очередная попытка представить будущее Пятой республики. Оно, как всегда у Уэльбека, совсем не радужное. Роман выйдет в издательстве Corpus, перевод – Марии Зониной, работавшей над двумя последними романами француза – "Карты и территории", а также "Покорности".

P.S.И еще одна книга, которую мы совсем не ждем, но, уверены, ее ждут очень многие. Британская писательница Э. Л. Джеймс, подарившая миру весь спектр оттенков серого, в 2019-м возвращается к домохозяйкам (прежде всего!) с новым эротическим романом – "Мистер". Чего-то неожиданного ждать не стоит: книга расскажет о сексуальных похождениях очень богатого жителя Лондона. Выход "Мистера" запланирован на апрель.

Максим Тувим