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Общество

10:43

На ВДНХ пройдет встреча с космонавтами накануне полета на МКС

общество наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 15 февраля пройдет встреча с космонавтами Николаем Тихоновым и Андреем Бабкиным накануне их первой экспедиции в составе экипажа МКС-63. Мероприятие состоится в рамках цикла "Уроки космоса", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ведущим встречи станет космонавт и Герой России Федор Юрчихин, который участвовал в пяти экспедициях и совершил девять выходов в открытый космос. Он расскажет о пути, который проходит человек от мечты до полета.

"Эти парни отправляются в свою дебютную экспедицию спустя почти десять лет после зачисления в отряд космонавтов. На встрече наши герои расскажут о своем путешествии к мечте, особенностях подготовки экипажа и, конечно, поделятся эмоциями накануне главного полета в своей жизни", – подчеркнул Юрчихин.

Кроме того, слушателям на встрече расскажут, каково это – учиться на космонавта. Историями из студенческой жизни космонавтов Тихонова и Бабкина поделится заведующий кафедрой космических систем и ракетостроения Московского авиационного института Олег Алифанов.

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Кроме того, встреча будет показана онлайн в группе ВДНХ в соцсети "Одноклассники", а запись позднее появится на YouTube-канале Роскосмоса, а также на сайте центра "Космонавтика и авиация".

День российской науки отпразднуют на ВДНХ 8 и 9 февраля. На 11 площадках москвичей и гостей города ждут экскурсии, мастер-классы и лекции, посвященные высоким технологиям и научным дисциплинам.

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