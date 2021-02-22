Астероид размером со стадион приближается к Земле

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В понедельник, 22 февраля, к Земле приблизится астероид размером со стадион, предупреждает научно-исследовательский центр НАСА JPL.

По расчетам ученых, астероид 2020 XU6 приблизится к планете на расстояние порядка четырех миллионов километров. Его диаметр – около 213 метров.

Помимо него, в этот день мимо Земли пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра и 2021 CC5 диаметром 40 метров. Они приблизятся на 5,6 миллиона километров и 6,9 миллиона километров соответственно.

Накануне мимо планеты пролетели астероиды 2021 DD1 и 2021 DK1 диаметром 10 и 61 метр.

Ранее астрономы из Калифорнийского университета в Сан-Диего, изучив орбиты и взаимодействие тел Солнечной системы, обнаружили сеть динамических гравитационных каналов. Движение по ним способно значительно увеличить скорость космических путешествий.

Эти каналы связаны друг с другом и образуют систему от пояса астероидов до как минимум Урана. Исследователи уже успели назвать их "небесными автобанами" и предположили, что в будущем их можно будет использовать для космических полетов.