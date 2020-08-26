Ученые раскрыли одну из загадок Млечного пути

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Группа ученых из Университета Суррея в Великобритани и Потсдамского астрофизического института в Германии разгадали одну из загадок Млечного пути, сообщает журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Речь идет о так называемом парадоксе галактического бара или перемычки. Загадка заключалась в том, что различные наблюдения дают противоречивые оценки скорости движения и размера центральных областей нашей галактики.
В центре Млечного пути находится перемычка, которая представляет собой большое скопление ярких звезд. На ее концах начинаются спиральные ветви галактик. Данные об их размерах позволяли изучить их природу и эволюционные процессы.
В Млечном пути же наблюдается неоднозначная ситуация. Согласно наблюдениям за ближайшими к Солнцу звездам, перемычка в нашей галактике небольшая и вращается с большой скоростью. В случае же наблюдений за центром галактики наблюдается обратная картина.
Ученые в ходе исследований пришли к выводу, что скорость и размер меняются в зависимости от расположения перемычки по отношению к спиральным рукавам.
То есть, если она сближается с ними, то в таком случае скорость ее вращения становится выше. Однако в случае соединения рукавов и перемычки они начинают двигаться как единое целое, в результате чего вращение последней происходит с меньшей скоростью.
Ранее агентство NASA предупредило о расширении гигантской области в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой с пониженной магнитной напряженностью. Явление получило название Южно-Атлантической аномалии.
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