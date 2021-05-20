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Наука

10:09

Тяжелые металлы выявили в кометах Солнечной системы

наука

Фото: depositphotos/paulfleet

Эксперты из Льежского университета в Бельгии выявили, что внутри комет в Солнечной системе и за ее пределами есть пары тяжелых металлов. Об этом сообщает "Мир 24".

Отмечается, что "носителями" железа и никеля оказались кометы, расположенные далеко от Солнца. Никель, в свою очередь, также присутствовал у первой межзвездной кометы Борисова.

Астрономы давно выявили, что в недрах комет могут присутствовать тяжелые металлы. Однако при низких температурах им необходимо оставаться твердыми, а не превращаться в газ. Но, как показало новое исследование, пары железа и никеля присутствуют в атмосферах комет, кроме того, примерно в равных пропорциях.

"Кометы образовались около 4,6 миллиарда лет назад, в очень молодой Солнечной системе, и с тех пор не изменились. В этом смысле они похожи на окаменелости для астрономов", – уточнили специалисты.

Ранее астрономы из Калифорнийского университета в Сан-Диего, изучив орбиты и взаимодействие тел Солнечной системы, обнаружили сеть динамических гравитационных каналов. Движение по ним способно значительно увеличить скорость космических путешествий.

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