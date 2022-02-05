Ракету "Союз-2.1.а" с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

10:56
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Космический аппарат с военным спутником отправился с космодрома Плесецк. Об этом сообщает ТАСС.
"...в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", – заявили в ведомстве.
В министерстве обороны РФ уточнили, что предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.
К 10:09, по данным российского военного ведомства, от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" отделилась головная часть. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.
Первые летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" стартовали на космодроме Плесецк в 2004 году. С тех пор было произведено 52 запуска разных модификаций данных ракет.
В декабре 2021 года стало известно, что Россия планирует прекратить аренду 16 объектов на космодроме Байконур. Они будут возвращены Казахстану до конца 2022 года.
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