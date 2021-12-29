В России впервые провели огневое испытание ракетного двигателя для "Ангары-А5"

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Предприятие "Роскосмоса" провело первое огневое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя нового разгонного блока для ракеты "Ангара-А5". Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации.

"В испытательном комплексе Воронежского центра ракетного двигателестроения <...> успешно проведено огневое испытание кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1, создаваемого на предприятии для разгонного блока КВТК ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", – говорится в сообщении.

Уточняется, что включение двигателя и его работа на заданных режимах прошли в соответствии с заложенной ранее программой испытания.

Воронежский центр ракетного двигателестроения входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко Госкорпорации "Роскосмос".

Ранее сообщалось, что космические войска ВКС РФ успешно запустили тяжелую ракету-носитель "Ангара-А5". Старт прошел в штатном режиме в понедельник, 27 декабря, в 22:00. Пуск произвели с установки площадки 35 космодрома Плесецк.