Тяжелую ракету "Ангара-А5" запустили с космодрома Плесецк

Фото: twitter.com/Rogozin

С космодрома Плесецк в Архангельской области произвели испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с макетом полезной нагрузки. Об этом сообщает RT.

По данным департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал пуск ракеты-носителя. В своем Twitter-акаунте он написал: "Она летает, черт возьми!!!".

Ранее стала известна стоимость "Ангары-А5". Она составила 7 миллиардов рублей. Данная себестоимость проекта в три раза больше, чем в случае с ракетой "Протон-М".

В "Роскосмосе" сообщили, что высокая стоимость ракеты обусловлена ее сборкой в Москве и Омске, а также штучным изготовлением.