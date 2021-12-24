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Наука

20:47

Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" перенесли из-за сбоя – СМИ

наука

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Запланированный на 24 декабря пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" перенесли в связи с обнаруженным сбоем в системах наземного комплекса космодрома Плесецк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"За полторы минуты до старта "Ангары" сформировалась команда автоматики на отбой пуска", – сказал собеседник агентства.

По данным двух других источников, первоначально пуск "Ангары-А5" был запланирован на 23 декабря, однако позднее его перенесли на резервную дату – 24 декабря.

Последний пуск тяжелой ракеты-носителя семейства "Ангара" был произведен в декабре 2020 года с космодрома Плесецк.

Он стал вторым в рамках испытаний ракеты и был осуществлен спустя шесть лет после первого. Всего летные испытания предусматривают осуществление шести пусков.

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