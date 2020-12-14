Опубликовано видео первого за шесть лет запуска "Ангары-А5"

Видео: youtube.com/телеканал "Звезда"

Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" сняли на видео. Запуск состоялся на базе космодрома Плесецк.

Ракета стартовала в 8:50 по московскому времени в понедельник, 14 декабря. На видео этот момент показан с разных ракурсов.

Через 12 минут после пуска орбитальный блок отделился от третьей ступени ракеты.

Первые два пуска ракет-носителей из семейства "Ангара" пришлись на 2014 год. В июле с космодрома Плесецк стартовала "Ангара-1.2ПП", а в декабре – тяжелая "Ангара".

Дальнейшие летные испытания запланированы на 2021 год. Что касается "Ангары-А5", то ожидается и третий запуск, причем всего в рамках летных испытаний их должно состояться шесть.

Ранее сообщалось, что российский корабль "Союз МС-17" установил рекорд по скорости полета к Международной космической станции (МКС). На это ему потребовалось три часа и три минуты.

