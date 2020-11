Миссия ракеты-носителя Vega провалилась – компания

Ракета Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли не смогла завершить миссию, сообщает News.ru.

Отмечается, что ракета стартовала с космодрома в Куру во Французской Гвиане и отклонилась от траектории. Во время миссии она должна была вывести два спутника на орбиту.

О сбое стало известно на девятой минуте полета, после чего он был прекращен.

Watch #Vega lift off on its 17th mission from the Spaceport in French Guiana, carrying two Earth observation satellites for Europe: #SEOSAT-Ingenio and #TARANIS. #VV17@esa @CDTIoficial @cnes @Avio_Group @AirbusSpace pic.twitter.com/LIGTClzK0L