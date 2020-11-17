Миссия ракеты-носителя Vega провалилась – компания

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Ракета Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли не смогла завершить миссию, сообщает News.ru.

Отмечается, что ракета стартовала с космодрома в Куру во Французской Гвиане и отклонилась от траектории. Во время миссии она должна была вывести два спутника на орбиту.

О сбое стало известно на девятой минуте полета, после чего он был прекращен.



В 2019 году запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру с военным спутником ОАЭ на борту также завершился неудачей после смещения траектории. Спустя две минуты после запуска произошло серьезное отклонение, приведшее к потере миссии.