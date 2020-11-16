Российские космонавты откроют запечатанный 11 лет назад люк на МКС

Фото: roscosmos.ru

Российские космонавты откроют люк, который был запечатан около 11 лет назад, сообщили на официальном сайте "Роскосмоса".

Это сделают для выхода в открытый космос. Впервые космонавты выйдут за борт Международной космической станции из модуля "Поиск". Это связано с тем, что модуль "Пирс", из которого совершались выходы в открытый космос, будет отделен от станции и сведен с орбиты.

Процедуру открытия люка выполнят Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. В "Роскосмосе" сообщили, что в первую очередь будет проверено функционирование системы шлюзования и выхода через люк в модуле "Поиск".

Кроме того, космонавты заменят сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря". Сообщается, что такая процедура проводилась дважды за 22 года. Причиной становилось окончание ресурса регуляторов.

Космонавтам также предписано переключить антенны системы связи скафандров "Транзит-Б" с "Пирса" на "Модуль". Кроме того, планируется снятие разъемов с "Пирса".

Также космонавты попытаются очистить иллюминатор № 8 модуля "Звезда" и изменить положение датчиков блока контроля давления и осаждений, установленного на "Поиске". Кроме того, планируется заменить планшет "Импакт", который регистрирует уровень загрязнений на модуле "Звезда".

Сообщается, что выход космонавтов продлится около пяти с половиной часов. В "Роскосмосе" подтвердили, что они подготовлены к работам и другим нештатным ситуациям.

Ранее стало известно, что российский космонавт Александр Железняков задержится на МКС из-за съемок в фильме с рабочим названием "Вызов". Он пробудет на станции от двух до шести месяцев. Сообщается, что кинолента является проектом "Роскосмоса" и Первого канала.