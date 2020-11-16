Российские космонавты откроют запечатанный 11 лет назад люк на МКС

17:49
Фото: roscosmos.ru
Российские космонавты откроют люк, который был запечатан около 11 лет назад, сообщили на официальном сайте "Роскосмоса".
Это сделают для выхода в открытый космос. Впервые космонавты выйдут за борт Международной космической станции из модуля "Поиск". Это связано с тем, что модуль "Пирс", из которого совершались выходы в открытый космос, будет отделен от станции и сведен с орбиты.
Процедуру открытия люка выполнят Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. В "Роскосмосе" сообщили, что в первую очередь будет проверено функционирование системы шлюзования и выхода через люк в модуле "Поиск".
Кроме того, космонавты заменят сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря". Сообщается, что такая процедура проводилась дважды за 22 года. Причиной становилось окончание ресурса регуляторов.
Космонавтам также предписано переключить антенны системы связи скафандров "Транзит-Б" с "Пирса" на "Модуль". Кроме того, планируется снятие разъемов с "Пирса".
Также космонавты попытаются очистить иллюминатор № 8 модуля "Звезда" и изменить положение датчиков блока контроля давления и осаждений, установленного на "Поиске". Кроме того, планируется заменить планшет "Импакт", который регистрирует уровень загрязнений на модуле "Звезда".
Сообщается, что выход космонавтов продлится около пяти с половиной часов. В "Роскосмосе" подтвердили, что они подготовлены к работам и другим нештатным ситуациям.
Ранее стало известно, что российский космонавт Александр Железняков задержится на МКС из-за съемок в фильме с рабочим названием "Вызов". Он пробудет на станции от двух до шести месяцев. Сообщается, что кинолента является проектом "Роскосмоса" и Первого канала.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: