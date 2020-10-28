Эксперты рассказали о мониторинге околоземной орбиты из Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вокруг Земли ежедневно летают тысячи искусственных спутников, за которыми необходимо следить. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, занимается этим Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел".
По словам заместителя начальника информационно-аналитического центра мониторинга космического пространства Константина Кузова, его отдел работает сразу по двум направлениям. Во-первых, орбиту объектов требуется уточнять, чтобы не потерять в скоплении других спутников и космического мусора.
"Во-вторых, нужно проверять, не пересекаются ли орбиты объектов. Если видим сильное пересечение, то можем сигнализировать о возможном столкновении", – добавил специалист.
В здании "Вымпела" размещен ситуационный центр, где работа специалистов визуализируется. Данные выводятся на большой экран в 3D-формате, причем у каждого класса объектов свой цвет – действующие спутники помечены зеленым, неработающие – красным, а серым – космический мусор.
Константин Кузов отметил, что последнее – это неизбежная особенность запуска спутников в космос. Он подчеркнул, что увеличение числа объектов на орбите постоянно повышает риск потенциального столкновения.
На крыше здания МАК "Вымпел" также размещен телескоп. В него загружено специальное программное обеспечение, которое позволяет снимать кадры с неба без участия человека. Таким образом выполняется мониторинг перемещений искусственных спутников и космических тел.
Московские власти ранее присвоили МАК "Вымпел" статус технопарка "Радиофизика" (в его состав также вошло ПАО "Радиофизика"). За счет этого предприятие получает региональные налоговые льготы и льготы по аренде земли.
Европейское космическое агентство (ESA) ранее опубликовало доклад, посвященный причинам появления мусора на околоземной орбите. Эксперты называют таковыми взрывы ракетных ускорителей и топливных элементов на борту космических аппаратов.
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