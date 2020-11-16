Москва онлайн: водитель "Лунохода-1" расскажет об исследовании Луны

Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii

17 ноября, в день 50-летия первого лунохода, состоится встреча с советским и российским военным и ученым, водителем "Лунохода-1" Вячеславом Довганем. Слушатели узнают, как создавались первый и последующие планетоходы, какие космонавты готовились к полету на спутник Земли и какие шаги к исследованию Луны предпринимаются сейчас.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Уроки космоса". Ее ведущим традиционно станет президент центра "Космонавтика и авиация", летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.

Смотрите прямую трансляцию 17 ноября в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.