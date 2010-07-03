Запуск ракеты Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей

Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру с военным спутником ОАЭ на борту завершился неудачей после смещения траектории. Об этом сообщила исполнительный вице-президент французской компании Arianespace Люс Фабрегетт.
"Как мы видели, примерно спустя две минуты после запуска произошло серьезное отклонение, приведшее к потере миссии. От имени Arianespace я бы хотела выразить свои глубочайшие извинения нашим клиентам в связи с потерей груза", – цитирует РИА Новости слова Фабрегетт.
Старт ракеты состоялся 11 июля в 04:53 по московскому времени. Первоначально спутник должны были запустить 6 июля, однако из-за погодных условий его перенесли на 8 июля. Однако погода привела к тому, что и второй запуск был отменен.
Фабрегетт добавила, что компания Arianespace подготовит и предоставит подробную информацию по данному инциденту после изучения произошедшего. Данный спутник должен был стать 10-м по счету для ОАЭ на орбите Земля. Отмечается, что к 2020 году их должно стать 12.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз" успешно стартовала с космодрома "Восточный". На борту 32 спутника из 11 стран. В том числе Великобритании, Германии, Израиля, США и Франции.
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