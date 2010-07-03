Спутник "Метеор-М" выведен на орбиту

Спутник "Метеор-М" № 2-2 отделился от разгонного блока "Фрегат" и вышел на орбиту.

"Метеор-М" выведен на орбиту 830 километров. Отделение мини-спутников запланировано после выведения основной нагрузки", – цитирует ТАСС представителя Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз" успешно стартовала с космодрома "Восточный". На борту 32 спутника из 11 стран. В том числе Великобритании, Германии, Израиля, США и Франции.

Сегодняшний старт стал первым в этом году с космодрома Восточный. Всего же в истории новой российской площадки пока только пять запусков космических аппаратов.

Накануне стало известно, что три спутника компании SpaceX, запущенные в рамках миссии Starlink, потеряли связь с Землей. Как сообщают иностранные СМИ, они перестали функционировать и будут пассивно сходить с орбиты. Всего было запущено 60 спутников, 57 из них по-прежнему обмениваются данными с земными станциями.

В ноябре 2017 года со спутником "Метеор" произошла авария. Этот случай стал одиннадцатой неудачей при запуске ракет-носителей за последние годы. В частности, в декабре 2010 года в Тихий океан упали ракета-носитель "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М". Авария произошла из-за ошибки в расчетах. 2011 год оказался неудачным запуск ракеты "Союз-2.1б" с "Фрегатом" и спутником связи "Меридиан". В итоге отказал двигатель третьей ступени носителя. Обломки упали на территории Новосибирской области.

