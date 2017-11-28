Что стало причиной аварии спутника "Метеор-М"

Второй запуск с космодрома Восточный мог быть поспешно признан удачным. Начало прошло по отлаженной схеме, но потом со связи пропали запущенные спутники. Подробнее читайте в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Что произошло

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 8:41 по московскому времени. В "Роскосмосе" объявили запуск успешным. Сначала все шло по плану: "Полет нормальный", – сказал диктор старта трансляции на восьмой минуте после старта.

Ракета должна была вывести на солнечно-синхронную орбиту в первую очередь аппарат гидрометеорологического обеспечения "Метеор-М" № 2-1, а также еще 18 наноспутников из разных стран. СМИ уже сообщили об успешной операции, но позже выяснилось, что спутник не выходит на связь.

"В ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите", – сообщили в "Роскосмосе". По предварительным данным, сбой произошел на участке полета разгонного блока "Фрегат":

Что мы потеряли

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Первые два аппарата типа "Метеор-М" были запущены на орбиту с космодрома Байконур. Ученые планировали использовать "Метеор-М" № 2-1, чтобы получать изображения облаков у Земли, ледового и снежного покрова. Данные со спутника помогли прогнозировать чрезвычайные ситуация, поставлять подробные данные для авиаперевозчиков. Информацию с него одновременно могли бы получать 150 ледовых, наземных и морских платформ, отмечает РИА Новости. По сведениям источника "Интерфакса", "Метеор-М" застрахован в общей сумме на 2,5 миллиарда рублей.

Вместе с ним на орбиту были направлены еще 18 космических аппаратов из Германии, Канады, Норвегии, США, Швеции и Японии. В их числе десять аппаратов наблюдения за морскими судами, спутник мониторинга морей, два американских сельскохозяйственных спутника мониторинга воды и землеустройства, а также оборудование для исследования магнитосферы Земли. В корпорации "Главкосмос", которая является оператором запуска иностранных спутников, об их состоянии ничего не знают. На связь ни "Фрегат", ни спутники не выходят, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на неназванного собеседника.

В виде попутной нагрузки помимо аппаратов иностранных заказчиков на орбиту был направлен разработанный студентами МГТУ имени Баумана "Бауманец-2". По словам ректора университета Анатолия Александрова, спутник не выходит на связь, но это не повод паниковать. "Он не в ту же секунду должен включиться. Мы сейчас должны активизировать приборы. Эти работы проводятся в течение суток", – сказал он Национальной службе новостей (НСН).

Почему

В Кремле призвали не делать поспешных выводов. Детальной информации о том, что произошло при выводе космических аппаратов на орбиту, пока нет. "Мы ждем информации от наших соответствующих ведомств, в первую очередь от госкорпорации "Роскосмос", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Многие эксперты отказываются комментировать ситуацию, подчеркивая, что говорить о чем-то можно будет в лучшем случае через неделю – только к этому моменту возможно получить необходимые данные.

Однако предварительные версии уже есть. Проблемы могли возникнуть с маршевым двигателем разгонного блока "Фрегат", предполагает собеседник ТАСС. "Метеор-М" либо упал в океан (если не было первого включения маршевого двигателя), либо находится на нерасчетной орбите.

Вторая версия гласит, что причиной аварии мог стать человеческий фактор. По словам источника, ошибка была допущена в полетном задании "Союза-2.1б" и "Фрегата". "В результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан", – говорит специалист.

По данным "Комсомольской правды", в запланированное время не сработали пирозамки, которые активизируются при отделении спутника от разгонного блока. Именно из-за этого, пишет газета, вся конструкция оказалась в воде, причем вне зоны действия российских систем наблюдения.

Последствия

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Сегодняшний запуск стал вторым в истории космодрома Восточный. Первый раз, в апреле 2016 года, ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту аппараты "Аист-2Д", научный спутник "Михайло Ломоносов" и наноспутник SamSat-218Д, который сначала не вышел на связь, а потом отказался реагировать на команды.

На 22 декабря запланирован третий пуск. Потеря "Метеора" не отразится на планах, считает директор Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН Геннадий Корниенко. "Одно дело, когда что-то с ракетой или ступенями, то тут все в порядке, а другое – спутник не вышел на связь или спутник потерян", – цитирует специалиста РИА Новости.

По неподтвержденным данным, сейчас рабочая группа на космодроме Восточный проведет экстренное заседание по ситуации с запущенным спутником.

Случай с "Метеором" стал одиннадцатой неудачей при запуске ракет-носителей за последние семь лет. В частности, в декабре 2010 года в Тихий океан упали ракета-носитель "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М". Авария произошла из-за ошибки в расчетах. Год спустя оказался неудачным запуск ракеты "Союз-2.1б" с "Фрегатом" и спутником связи "Меридиан". В итоге отказал двигатель третьей ступени носителя. Обломки упали на территории Новосибирской области.