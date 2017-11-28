Названа предварительная причина аварии при запуске ракеты с Восточного

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Причиной аварии на ракете-носителе "Союз-2.1б", запущенной с космодрома Восточный, мог стать человеческий фактор. Ошибка возникла в полетном задании ракеты и разгонного блока, в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации.

Из-за этого разгонный блок вместе со спутником "Метеор-М", который планировалось вывести на орбиту, вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1 должен был отделиться в 9:32, однако так и не вышел на связь. "Союз-2.1б" также должна была вывести на орбиту 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.

Это первый старт ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный после дебютного запуска в апреле 2016 года. Обе ракеты разработаны и изготовлены в Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс" в Самаре.

Третий запуск с космодрома намечен на 22 декабря. Планируется, что "Союз-2.1б" доставит на орбиту космический аппарат "Канопус".