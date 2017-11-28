Запущенный с космодрома Восточный спутник не вышел на связь

28 ноября, 11:56
Фото: ТАСС/Пресс-служба Федерального космического агентства "Роскосмос"
Спутник "Метеор-М", выведенный на орбиту ракетой-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный не выходит на связь. В качестве основной причины называются неполадки на разгонном блоке "Фрегат", сообщает "Интерфакс".
Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1 должен был отделиться в 9:32. Также планировалось, вывести на орбиту еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.
Это первый старт ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный после дебютного запуска в апреле 2016 года ракеты-носители "Союз-2" этапа 1а. Обе ракеты разработаны и изготовлены в Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс" в Самаре.
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