Китай превращается в космическую державу № 1

20 ноября китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) опубликовала "дорожную карту" развития космической программы КНР на период 2017-2045 годы. Планы амбициозные, среди них – освоение Луны, отправка роботов на Марс и астероиды, создание космического корабля с ядерным двигателем. Несмотря на то что некоторые из озвученных намерений выглядят фантастичными, Китай с каждым годом сокращает отставание в космосе от России и США. Сможет ли Поднебесная выбиться в лидеры космической гонки, разбирались корреспонденты портала Москва 24.

Фото: АР/LI GANG/XINHUA

Первый китайский тайконавт отправился в космос на корабле китайского производства лишь спустя 42 года после полета Юрия Гагарина. Корабль "Шэньчжоу", который вывел человека в космос в октябре 2003 года, фактически представлял собой копию советского аппарата "Союз". Что характерно, через два года пять сотрудников головного разработчика "Союзов" – Центрального научно-исследовательского института машиностроения были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу КНР. Сегодня Пекин все меньше оглядывается на достижения своих космических конкурентов и на деле доказывает, что в космосе у Китая есть собственная гордость.

Орбитальная станция

Китай не является участником проекта Международной космической станции и с начала "нулевых" задумывается о собственном орбитальном доме для тайконавтов. Первыми шагами к созданию своего аналога МКС стал запуск на орбиту в 2011 году лабораторных модулей "Тянгунь-1" и в 2016 году "Тяньгун-2". Конструкции достаточно компактные и по своему функционалу были похожи на советские станции первого поколения "Салют" и "Алмаз". Однако к 2022 году Китай планирует завершить строительство на орбите полноценной многомодульной космической станции, в ее состав войдут базовый и два лабораторных модуля. По своей массе и размерам она будет в два раза уступать станции "Мир" и в семь раз МКС.

Освоение Луны

К освоению спутника Земли Китай подходит так же основательно, как и к созданию собственной космической станции. За 13 лет существования национальной лунной программы китайцам удалось вывести на селеноцентрическую орбиту Луны две станции "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2", а также отправить в декабре 2013 года на поверхность спутника луноход "Юйту" ("Нефритовый заяц"). "Юйту" отработал на Луне 31 месяц, следующий аппарат отправится на спутник в 2019 году, причем полет будет возвращаемым – зонд должен привезти на землю 2 килограмма лунного грунта. Что интересно, в составе оборудования зонда будет контейнер с экосистемой, с его помощью китайцы намерены получить данные о возможности развития жизни в условиях Луны. Все говорит о том, что китайцы готовятся отправить на Луну человека. Так, в апреле 2017 года стало известно, что Китайское национальное космическое управление ведет переговоры с Европейским космическим агентством о строительстве поселения на спутнике Земли.

Фото: АР/Eugene Hoshiko

Марсоход

Лунные базы рассматриваются китайцами в первую очередь как промежуточные площадки для полетов к Марсу и более удаленным от Земли уголкам Вселенной. Впрочем, освоение Марса китайцы планируют начать уже в ближайшее время. В 2016 году Пекин сообщил о намерениях отправить на Красную планету марсоход. Если запланированная на 2020 год миссия будет успешной, то Китай вплотную приблизится к лидеру марсианской гонки – США и оставит далеко позади Россию и Евросоюз, чьи успехи в покорении Марса пока заметно скромнее. Китайский марсоход будет заниматься поиском потенциальных следов воды, а также изучать особенности атмосферы и газового состава Красной планеты.

Военный космос

Было бы странно, если бы Китай не использовал свои достижения в космосе в военных целях. 5 ноября 2016 года Китай вывел на орбиту два навигационных спутника "Бэйдоу-3", после чего заявил о развертывании глобальной навигационной системы, охватывающей весь мир, до этого китайская система позиционирования охватывала лишь Азиатско-Тихоокеанский регион. Такими системами – GPS и ГЛОНАСС – сегодня располагают лишь США и Россия.

В целом по численности орбитальной группировки Китай уже сегодня значительно опережает Россию, располагая на орбите более чем 190 космическими аппаратами против 130 российских. Сколько из них выполняют военные задачи, эксперты сказать затрудняются. В американских СМИ в 2013 году прошла информация о том, что Китай запустил в космос спутники-истребители, оснащенные специальными манипуляторами, которые могут использоваться для захвата или уничтожения аппаратов противника. Другим звоночком, свидетельствующим о китайских планах милитаризации космоса, стали активная разработка Китаем противоспутниковых ракет. Еще в 2007 году ракета Dong Neng во время испытаний смогла поразить метеорологический спутник, находившийся на высоте более 880 километров.

Когда же Китай сможет стать космической державой № 1? Если озвученным планам Пекина суждено будет сбыться, то это произойдет совсем скоро – в 2024 году, к этому сроку по существующим сегодня договоренностям Россия и США планируют выйти из проекта Международной космической станции и фактически только Китай сможет обеспечивать постоянное присутствие человека на орбите. Не исключено, что к этому времени он будет обладать и крупнейшей спутниковой группировкой – за последние годы в Поднебесной были разработаны семь новых типов ракет-носителей, причем начиная с 2010 года 100% запусков были успешными. А значит, номенклатура и задачи выводимых на орбиту аппаратов будут только расширяться.