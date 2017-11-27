Ракету-носитель "Союз-2" запустят с космодрома Восточный 28 ноября

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Ракету-носитель "Союз-2" запустят 28 ноября с космодрома Восточный. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках совещания с вице-премьерами.

"Завтра должен состояться второй запуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный, подписано мною распоряжение о проведении этого запуска", − цитирует слова Медведева ТАСС.

Как подчеркнул вице-премьер Дмитрий Рогозин, пуск ракеты запланирован на 8:41:46 по московскому времени.

Дмитрий Медведев также отметил, что "Союз-2" должен вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Метеор-Н" и 18 других аппаратов как российского, так и иностранного производства.

По словам Рогозина, "Метеор-Н" будет уже третьим в группировке спутников, которые используются для прогнозирования ЧС и снабжения авиакомпаний данными о погоде.

Помимо "Метеора", ракета-носитель выведет на орбиту аппарат "Бауманец-2", разработанный в университете имени Баумана.

В заключение глава кабмина обратил внимание на тот факт, что космодром Восточный "набирает обороты", а запуск с него иностранных аппаратов позволит укрепить позиции России на международных рынках.