Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что решение кризиса на Украине будет найдено. Он отметил, что спецоперация призвана положить конец любой войне.
Министр пояснил, что война могла как происходить на Украине, так и проистекать с ее стороны.
"Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны", – цитирует Лаврова РБК.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что гибель российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине является большой трагедией, их подвиг в борьбе с неонацистами войдет в историю.
Согласно данным Минобороны РФ, к вечеру 2 марта при исполнении воинского долга погибли 498 российских военнослужащих, ранения получили 1 597 военных.
Песков заявил, что подвиг российских военных на Украине войдет в историю
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