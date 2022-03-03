Лавров выразил соболезнования семьям погибших на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свои соболезнования в связи с гибелью мирных жителей во время специальной военной операции на Украине.

Он отметил, что любые боевые действия, к сожалению, приводят к жертвам не только среди военных, но и гражданских граждан.

"Я могу выразить соболезнования всем тем, кто является родным, близким (погибших. – Прим. ред.)", – заявил Лавров.

По словам министра, человеческая жизнь бесценна, поэтому Вооруженные силы РФ используют только высокоточное оружие исключительно для подавления военной инфраструктуры. Лавров подчеркнул, что даже казармы, в которых проживают украинские военнослужащие, не подвергаются атакам.

Ранее в Минобороны РФ озвучили потери России на Украине. В ведомстве сообщили, что к вечеру 2 марта при исполнении воинского долга погибли 498 российских военнослужащих, ранения получили 1 597 военных.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.