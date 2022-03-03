Песков заявил, что подвиг российских военных на Украине войдет в историю

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Гибель российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине является большой трагедией, их подвиг в борьбе с неонацистами войдет в историю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Это большое горе. Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким, кто потерял своих мужей, детей. Разумеется, это большая трагедия для всех нас", – сказал Песков.

Он отметил, что Владимир Путин также скорбит в связи с гибелью российских солдат и намерен выразить свои соболезнования в начале совещания с членами Совбеза.

"Мы восхищаемся их героизмом. Их подвиг войдет в историю борьбы с нацизмом", – добавил представитель Кремля.

Ранее в Минобороны РФ озвучили потери России на Украине. В ведомстве сообщили, что к вечеру 2 марта при исполнении воинского долга погибли 498 российских военнослужащих, ранения получили 1 597 военных.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.