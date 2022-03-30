Минобороны РФ опубликовало видео уничтоженной позиции дивизиона ЗРК С-300 ВСУ

Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео с уничтоженной позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ВСУ в населенном пункте Циркуны в Харьковской области.

В ведомстве уточнили, что координаты пусковых позиций ЗРК были установлены средствами радиотехнической разведки.

"После чего по позициям был нанесен удар ракетным высокоточным оружием", – подчеркнули в МО.

Отмечается, что транспортно-заряжающие машины с боекомплектом были уничтожены в ходе точного попадания пусковой установки.

Ранее российские ВС уничтожили крупную базу горючего в Ровненской области Украины крылатыми ракетами воздушного базирования. С уже уничтоженной базы поставляли топливо для украинской военной техники в пригородах Киева.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

