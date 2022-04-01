МО РФ показало пуск ракеты "Оникс" по объекту ВСУ

Видео: министерство обороны России

Российские военные ударом крылатых ракет "Оникс" уничтожили штаб ВСУ в районе села Шахтерского. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В результате удара были устранены до 40 человек личного состава, 5 единиц бронетехники и несколько автомобилей, уточнил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что проведение Россией спецоперации на Украине позволило прекратить деятельность пяти киевских биолабораторий, которые работали с возбудителями сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

