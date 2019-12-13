За продажу снюса детям предложили ввести уголовную ответственность

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выступила за введение уголовной ответственности за продажу снюса детям в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

"Я поддержу инициативу запрета продажи, распространения и рекламы никотиносодержащей продукции, в том числе снюса, насвая и прочих подобных изделий, для несовершеннолетних. Нам необходимо как можно быстрее принять соответствующий закон и ввести уголовную ответственность за это", – приводятся в сообщении слова Мишоновой.

Она подчеркнула, что пока не приняты соответствующие поправки в законодательство, но возможность введения планируется обсудить с депутатами Мособлдумы.

В декабре группа депутатов внесла проект закона об ужесточении административной ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями. Ужесточить наказание за распространение никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних также ранее предлагала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов попросил Минздрав и Роспотребнадзор проверить табачные киоски на предмет продажи никотиновых смесей детям. Парламентарий подчеркнул, что сейчас купить их "может даже ребенок".

Цена таких изделий равна приблизительно трем пачкам сигарет. При этом они имеются в свободной продаже в магазинах и табачных ларьках вблизи образовательных учреждений.

Сейчас, согласно КоАП, оптовая или розничная продажа насвая и сосательного табака влечет за собой штрафы для граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 7 тысяч до 12 тысяч рублей, для юридических лиц – от 40 тысяч до 60 тысяч рублей.