За продажу снюса и насвая предложили ввести уголовное наказание

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В России предложили ввести уголовное наказание для оптовых и розничных продавцов за продажу снюса и насвая. Письмо с данной инициативой направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и министру просвещения Ольге Васильевой зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Из сообщения следует, что за последние месяцы в России участились случаи отправления этими веществами, несмотря на действующее административное наказание за продажу снюса и насвая (некурительных видов табака, предназначенных для сосания).

По словам Чернышова, также известны смертельные случая после отравления указанными видами среди подростков. Он добавил, что снюс признали нелегальным четыре года назад, за его продажу могут установить штраф в размере 60 тысяч рублей.

"Ни на одной банке снюса не написано, какое огромное количество вредных веществ содержится внутри… То же самое касается другого вредного вещества – насвая, жевательного табака, который впитывается через слизистую и вызывает сильную зависимость", – цитирует RT слова Чернышова.

Депутат считает необходимым запретить рекламу подобных смесей и ввести уголовную ответственность для физических и юридических лиц за продажу снюса и насвая. Также он предлагает ввести в школах профилактические уроки, в рамках которых учащимся бы рассказывали о вреде никотиновых смесей.

"Только так мы сможем избежать угрозы тотального распространения отравы, от которой в первую очередь страдают дети в силу своего незнания", – считает парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, запрещающий оптовую и розничную торговлю сосательным табаком (снюсом), а также любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.

Авторы документа отметили, что принятый в 2015 году закон о полном запрете продажи снюса содержит формальный пробел, так как содержит конкретную исчерпывающую формулировку – "табак сосательный (снюс)".

Сейчас за продажу снюса и насвая для граждан предусмотрен штраф до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – до 12 тысяч рублей, для юридических лиц – до 60 тысяч рублей.

