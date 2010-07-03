Врачи рассказали об опасности от употребления снюса

Фото: Москва 24
Употребление снюса – табачного продукта для рассасывания, содержащего большие дозы никотина, – приводит к привыканию, агрессивному поведению и вызывает раздражение слизистой ротовой полости, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.
По словам главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Подмосковья Виталия Холдина, снюс стремительно набирает популярность у детей и подростков. Из-за его употребления ухудшается сон, меняется аппетит, подросток становится эмоционально неустойчивым, что может спровоцировать драки.
"Все дело в том, что никотин, минуя легкие, через слизистые оболочки ротовой полости всасывается в кровь и попадает в мозг. При этом содержание никотина за один прием может достигать 50 миллиграммов – это доза, содержащаяся в двух и более пачках сигарет", – уточнили в пресс-службе.
Для основных потребителей снюсов – школьников, подростков – эта доза огромна, и спасает их только то, что никотин и другие вещества при контакте вызывают раздражение слизистой ротовой полости, разъедая десну, поэтому они выплевываются до того, как он полностью впитаются в кровь.
Внимание детей производители снюса привлекают красочной упаковкой, выпуская никотиновые смеси в виде леденцов, мармеладок и зубочисток.
Наркологи призвали родителей отслеживать "модные темы" в молодежной среде и разговаривать с ребенком. Не стоит пренебрегать и походом на консультацию к специалисту-наркологу.
В России запрет на оптовую и розничную продажу снюса ввели в 2015 году. Инициатором поправок в антитабачный закон выступил Госсовет Татарстана.
За нарушение закона предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 7 до 12 тысяч рублей и для юридических – от 40 до 60 тысяч рублей.
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